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Оборона 13.07.2022 22:37

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«В полдень 13 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района на государственной границе (Азербайджана и Армении - ИФ-Аз) подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что "в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен".

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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