Swatch увеличила прибыль и выручку в I полугодии, подтвердила годовой прогноз

Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, зафиксировал рост чистой и операционной прибыли, а также выручки в первом полугодии 2022 года.

Как сообщается в пресс-релизе Swatch, ее чистая прибыль в январе-июне выросла на 18,5% в годовом выражении, до 320 млн швейцарских франков ($326 млн).

Операционная прибыль подскочила на 25% и составила 503 млн франков.

Выручка в минувшем полугодии повысилась на 6,5% (+7,4% без учета колебаний валютных курсов) и достигла 3,61 млрд франков. События на Украине затронули менее 1% продаж Swatch, а локдауны в Китае в апреле и мае понизили показатель примерно на 400 млн франков, сообщила компания.

Руководство по-прежнему ожидает увеличения выручки более чем на 10% по итогам текущего года в целом. Особенно сильный рост во втором полугодии ожидается в Америке, Азии и на территории материкового Китая.

Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, накануне подешевели на 0,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 16,2%, до 11,7 млрд франков.