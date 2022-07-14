Swatch увеличила прибыль и выручку в I полугодии, подтвердила годовой прогноз

Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, зафиксировал рост чистой и операционной прибыли, а также выручки в первом полугодии 2022 года.
Как сообщается в пресс-релизе Swatch, ее чистая прибыль в январе-июне выросла на 18,5% в годовом выражении, до 320 млн швейцарских франков ($326 млн).
Операционная прибыль подскочила на 25% и составила 503 млн франков.
Выручка в минувшем полугодии повысилась на 6,5% (+7,4% без учета колебаний валютных курсов) и достигла 3,61 млрд франков. События на Украине затронули менее 1% продаж Swatch, а локдауны в Китае в апреле и мае понизили показатель примерно на 400 млн франков, сообщила компания.
Руководство по-прежнему ожидает увеличения выручки более чем на 10% по итогам текущего года в целом. Особенно сильный рост во втором полугодии ожидается в Америке, Азии и на территории материкового Китая.
Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, накануне подешевели на 0,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 16,2%, до 11,7 млрд франков.
Алиев видит перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с Францией
Баку и Брюссель подпишут меморандум по торговле природным газом в объеме 20 млрд куб. м. в год - СМИ
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
"Дочка" AzerGold отбирает подрядчика для ряда исследований на месторождениях железной руды
Проект расширения на Тенгизе завершен более чем на 90% - премьер Казахстана
ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
Сотрудник ГТК Азербайджана совершил суицид
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ