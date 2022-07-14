Казахстан планирует к 2035 г вырабатывать на АЭС около 12% электроэнергии - Минэнерго

Согласно планам правительства Казахстана, доля выработки электроэнергии на атомной электростанции (АЭС) к 2035 году должна составить 12% от общего производства электроэнергии в стране, сообщил замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов.

"В структуре выработке электроэнергии (в стране - ИФ) к 2035 году доля угля снизится до 40%, а доля возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) увеличится до 23%. Газовая генерации займет 18% от общей выработки электроэнергии, доля гидроэлектростанции (ГЭС) - 7%, доля АЭС - 12% от общей выработки электроэнергии", - сказал Нурмаганбетов на заседании Электроэнергетического совета СНГ в четверг.

По его данным, к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей, из которых 11 ГВт являются источниками низкоуглеродной генерации, в том числе 6,5 ГВт объектов ВИЭ (солнце и ветер).

Нурмаганбетов отметил, что для достижения этих целей ведется работа по модернизации национальной электросети, в том числе по усилению энергосистемы западной и южной зон и присоединению западной зоны к Единой электроэнергетической системе Казахстана.

"Для нивелирования дорогостоящей электроэнергии планируемых к строительству газовых электрических станций, ВИЭ и АЭС целесообразна централизованная покупка электрической энергии. Тем самым будет обеспечено балансирование тарифов от вновь вводимых - более дорогих - и действующих станций", - сообщил Нурмаганбетов.

В связи с этим, по словам замминистра, уже прорабатывается вопрос ввода новой модели рынка электроэнергии, которая сможет выровнять оптовые цены на электроэнергию между регионами, создать реальную конкуренцию на этом рынке и обеспечить равный доступ к электроэнергии.

В настоящее время в Казахстане производство электрической энергии осуществляют 190 электростанций, общая установленная мощность которых составляет 23,9 ГВт, располагаемая - 19 ГВт.

По итогам 2021 года из 114,4 млрд кВт.ч выработанной электроэнергии доля угольных станций составила 69% (78,9 млрд кВт.ч), газовых - 20% (22,9 млрд кВт.ч), ГЭС - 7,4% (8,5 млрд кВт.ч), ВИЭ - 3,6% (4,1 млрд кВт.ч).

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует построить АЭС в районе поселка Улкен в Алма-атинской области (на юго-востоке страны). Стройка, по данным Минэнерго Казахстана, может занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт.