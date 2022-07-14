ВВП Казахстана в I полугодии вырос на 3,4% - президент

Рост ВВП Казахстана в первом полугодии 2022 года составил 3,4%, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В январе-июне экономика Казахстана выросла на 3,4%", - сказал Токаев, открывая расширенное заседание правительства в четверг.
Увеличение ВВП страны по итогам января-мая 2022 года составило 4,6%.
За 2021 год экономика Казахстана выросла на 4%.
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