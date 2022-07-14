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Макроэкономика 14.07.2022 12:02

ВВП Казахстана в I полугодии вырос на 3,4% - президент

Рост ВВП Казахстана в первом полугодии 2022 года составил 3,4%, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В январе-июне экономика Казахстана выросла на 3,4%", - сказал Токаев, открывая расширенное заседание правительства в четверг.

Увеличение ВВП страны по итогам января-мая 2022 года составило 4,6%.

За 2021 год экономика Казахстана выросла на 4%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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