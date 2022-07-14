Для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции.

"Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", - сказал Токаев на заседании правительства в четверг.

Глава государства отметил, что ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. Однако, за счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза (с 9 до 19 млрд кубометров).

Президент напомнил, что в следующем году прогнозируется дефицит газа в стране и переориентация его с экспортного на внутренний рынок - это вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса.

"Для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа", - сказал Токаев.