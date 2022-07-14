Казахстан намерен наладить производство удобрений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать промышленную разработку калийных и фосфоритовых месторождений, чтобы избежать дефицита удобрений в стране.

"В целом, дефицит удобрений, конечно, мировая тенденция. Казахстан ежегодно импортирует более 600 тыс. минеральных удобрений, из них 80% - это примерно 50 тыс. тонн из РФ. Правительству нужно принять комплексные меры для недопущения дефицита удобрений и завышении их стоимости", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в четверг.

"В Казахстане есть целый ряд калийных и фосфоритных месторождений с разведанными запасами. Нужно начать их промышленную разработку и наладить производство отечественных удобрений. По-другому от импортной зависимости по удобрениям мы не сможем уйти. Правительству следует взять данный вопрос на особый контроль", - поручил глава государства.