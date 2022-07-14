Проект расширения на Тенгизе завершен более чем на 90% - премьер Казахстана

Проект увеличения добычи на месторождении Тенгиз (оператором которого является "Тенгизшевройл", ТШО) завершен более чем на 90%, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Проект будущего расширения ТШО завершен более чем на 90%", - сказал Смаилов на расширенном заседании правительства с участием президента республики в четверг.

В феврале сообщалось, что проект расширения добычи на месторождении Тенгиз завершен на 89%, получена первая нефть с третьей из четырех замерных установок, являющихся частью системы сбора нефти.

В конце августа 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительные работы на проекте расширения Тенгизского месторождения отстают от графика почти на 20%.

Президент поручил правительству совместно с оператором проекта "принять надлежащие меры по недопущению срыва сроков его завершения".

Смаилов в ходе заседания правительства также отметил, что Казахстан принимает оперативные меры по обеспечению устойчивого экспорта нефти на мировые рынки. Проводится также реформирование системы производства и распределения ГСМ.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области (запад страны).

В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи и проект управления устьевым давлением на Тенгизе общей стоимостью $45,2 млрд. Планируемый срок завершения проекта - конец 2022 года.