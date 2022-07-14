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Дальнее зарубежье 14.07.2022 11:48

Протестующие на Шри-Ланке покидают здания госучреждений, которые они захватили ранее

Демонстранты на Шри-Ланке освобождают захваченные ранее дворец президента и канцелярию премьер-министра, сообщает индийский телеканал NDTV.

"Мы мирно и незамедлительно покидаем президентский дворец, секретариат президента и канцелярию премьера, но мы продолжим нашу борьбу", - приводит в четверг телеканал высказывания представителя демонстрантов, которые тем не менее продолжают требовать отставки и президента, и премьер-министра страны.

На территории Западной провинции, в которой находится столица страны Коломбо, также отменен введенный накануне комендантский час, отмечает телеканал.

Ранее в четверг сообщалось, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса так пока и не направил председателю парламента Махинде Абейвардене и премьеру Ранилу Векрамасингхе послание об отставке, хотя намеревался сделать это еще накануне.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.

После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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