Протестующие на Шри-Ланке покидают здания госучреждений, которые они захватили ранее

Демонстранты на Шри-Ланке освобождают захваченные ранее дворец президента и канцелярию премьер-министра, сообщает индийский телеканал NDTV.
"Мы мирно и незамедлительно покидаем президентский дворец, секретариат президента и канцелярию премьера, но мы продолжим нашу борьбу", - приводит в четверг телеканал высказывания представителя демонстрантов, которые тем не менее продолжают требовать отставки и президента, и премьер-министра страны.
На территории Западной провинции, в которой находится столица страны Коломбо, также отменен введенный накануне комендантский час, отмечает телеканал.
Ранее в четверг сообщалось, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса так пока и не направил председателю парламента Махинде Абейвардене и премьеру Ранилу Векрамасингхе послание об отставке, хотя намеревался сделать это еще накануне.
Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.
После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.
В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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