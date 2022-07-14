Баку и Брюссель подпишут меморандум по торговле природным газом в объеме 20 млрд куб. м. в год - СМИ

Евросоюз и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере, сообщает независимое интернет-издание "EUobserver".
"Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Европейский Союз и, потенциально, в страны Западных Балкан....для повышения диверсификации. Стороны рассчитывают на двустороннюю торговлю природным газом...в объеме не менее 20 млрд кубометров ежегодно к 2027 году. Это повлечет за собой значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора", - сообщает издание со ссылкой на проект готовящегося к подписанию документа.
По информации "EUobserver", сроки подписания меморандума не сообщаются, но "официальные лица обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе 19 июля, а комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон едет в Баку в конце этого месяца".
По данным издания, в меморандуме также предусмотрено "развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана".
"В тексте меморандума, в который еще могут быть внесены изменения, также говорится о целях ЕС в области изменения климата и окружающей среды. В частности, отмечается необходимость "сделать существующую инфраструктуру (ЮГК - ИФ) перспективной и готовой к работе с водородом, а также сократить выбросы метана и загрязнения окружающей среды. Кроме того, согласно документу, стороны поддерживают создание схем сбора природного газа, который сжигается или выбрасывается в атмосферу или же теряется в газораспределительной сети", - говорится в проекте.
Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года - 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта азербайджанского газа в Европу, по прогнозу, превысит 10 млрд кубометров.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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