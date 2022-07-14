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Финансы 14.07.2022 12:50

ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 24,6%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июне 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 539 млн 750,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июне 2021 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 38 млн 235,4 тыс. манатов. Таким образом, в январе-июне 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 24,6%.

Поступления по НДС составили 1 млрд 797 млн 834,4 тыс. манатов (рост на 30%), акцизам -69 млн 916,4 тыс. манатов (спад на 10,2%), дорожному налогу -28 млн 698,1 тыс. манатов (рост на 38,3%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 638 млн 310,7 тыс. манатов (рост на 14,5%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4,605 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГТК, ПОСТУПЛЕНИЯ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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