ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 24,6%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июне 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 539 млн 750,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-июне 2021 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 38 млн 235,4 тыс. манатов. Таким образом, в январе-июне 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 24,6%.
Поступления по НДС составили 1 млрд 797 млн 834,4 тыс. манатов (рост на 30%), акцизам -69 млн 916,4 тыс. манатов (спад на 10,2%), дорожному налогу -28 млн 698,1 тыс. манатов (рост на 38,3%).
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 638 млн 310,7 тыс. манатов (рост на 14,5%).
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4,605 млрд манатов.
Б.Рустамбеков
Алиев видит перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с Францией
Баку и Брюссель подпишут меморандум по торговле природным газом в объеме 20 млрд куб. м. в год - СМИ
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
Сотрудник ГТК Азербайджана совершил суицид
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Совет ЕС и Европарламент согласовали цели цифровизации для Евросоюза до 2030 года
Swatch увеличила прибыль и выручку в I полугодии, подтвердила годовой прогноз
Протестующие на Шри-Ланке покидают здания госучреждений, которые они захватили ранее
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ