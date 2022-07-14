Amazon предлагает уступки для урегулирования претензий ЕК в отношении ее практик в онлайн-торговле

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc.направил Европейской комиссии предложения по урегулированию двух антимонопольных дел, возбужденных против него регулятором в связи с практиками компании в сфере онлайн-торговли, сообщает The Wall Street Journal.
В ноябре 2020 года Еврокомиссия предъявила Amazon претензии в том, что компания систематически пользовалась данными независимых продавцов, работающих на ее онлайн-платформе, в интересах собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с ними.
Нарушения, выявленные Еврокомиссией, связаны с двойной ролью Amazon: она является и оператором платформы розничной торговли для независимых компаний, и продавцом собственных продуктов. ЕК пришла к выводу, что Amazon, предоставляя площадку независимым продавцам, собирает информацию об их активности и использует ее против них, например, запускает аналогичные продукты.
Еесли ЕК сочтет Amazon виновной в нарушении антимонопольных норм Евросоюза, то интернет-ритейлеру придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.
Amazon, стремясь избежать штрафа, направила регулятору предложение, в соответствии с которым компания обязуется не использовать непубличные данные работающих на ее платформе продавцов. Кроме того, Amazon обещает одинаково относиться к продавцам, вне зависимости от того, какими сервисами доставки они пользуются.
Ранее ЕК заявила, что компания отдает предпочтение собственным розничным предложениям или предложениям продавцов, использующих ее логистические сервисы и услуги доставки, определяя, чей именно товар попадет в корзину покупателя.
Предложения Amazon доступны для публичного обсуждения, и гарантий того, что ЕК примет их, на данный момент нет, отмечает WSJ.
Акции Amazon теряют в цене 0,95% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34%.
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