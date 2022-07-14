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Финансы 14.07.2022 20:33

Китай в I полугодии увеличил расходы бюджета на 5,9%, доходы упали на 10,2%

Расходы бюджета Китая в первом полугодии 2022 года увеличились на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 12,86 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Доходы упали на 10,2% - до 10,52 трлн юаней ($1,6 трлн). Однако без учета возмещения НДС показатель увеличился на 3,3%, отмечает агентство "Синьхуа".

Поступления в центральный бюджет в январе-июне составили 4,77 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 5,76 трлн юаней. Эти показатели снизились соответственно на 12,7% и 7,9% в годовом выражении.

Налоговые поступления сократились на 14,8% - до 8,56 трлн юаней. Гербовые сборы взлетели на 11,3% и составили 247,8 млрд юаней ($36,8 млрд).

Китай начал широкомасштабный возврат НДС в апреле. Ожидается, что по итогам 2022 года объем возмещений и других налоговых послаблений достигнет 2,5 трлн юаней.

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Тэги: КИТАЙ, БЮДЖЕТ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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