Китай в I полугодии увеличил расходы бюджета на 5,9%, доходы упали на 10,2%

Расходы бюджета Китая в первом полугодии 2022 года увеличились на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 12,86 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.
Доходы упали на 10,2% - до 10,52 трлн юаней ($1,6 трлн). Однако без учета возмещения НДС показатель увеличился на 3,3%, отмечает агентство "Синьхуа".
Поступления в центральный бюджет в январе-июне составили 4,77 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 5,76 трлн юаней. Эти показатели снизились соответственно на 12,7% и 7,9% в годовом выражении.
Налоговые поступления сократились на 14,8% - до 8,56 трлн юаней. Гербовые сборы взлетели на 11,3% и составили 247,8 млрд юаней ($36,8 млрд).
Китай начал широкомасштабный возврат НДС в апреле. Ожидается, что по итогам 2022 года объем возмещений и других налоговых послаблений достигнет 2,5 трлн юаней.
Баку и Минск обсудили перспективы военного сотрудничества
Алиев видит перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с Францией
Баку и Брюссель подпишут меморандум по торговле природным газом в объеме 20 млрд куб. м. в год - СМИ
В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19
Пользователи Twitter по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети - Downdetector
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Макрон призвал укреплять французскую армию
Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ