Потеря канцлером Шольцом позиций может привести к нестабильности правительства ФРГ в 2023 году

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц стремительно теряет позиции, что, с учетом серьезных проблем в экономике, может поставить под вопрос стабильность кабинета министров уже в будущем году, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.
"Авторитет и популярность канцлера Шольца, действительно, падают. По рейтингу он уступает лидеру оппозиции из партии ХДС (Христианско-демократический союз - ИФ) Фридриху Мерцу. Уступает он также по рейтингу вице-канцлеру от зеленых Роберту Хабеку. СМИ громко критикуют Шольца за его "неопределенность" в политике. Главная критика в его адрес - что он недостаточно поддерживают Украину против России", - сказал Рар в четверг "Интерфаксу".
По оценке эксперта, на данный момент у Шольца получается держать ситуацию под контролем, но кризисные факторы могут уже в скором времени обернуться серьезными рисками для стабильной работы правительства.
"Шольц, по-видимому, наиболее осмотрительный и сдержанный политик. Он, как мне кажется, глубоко понимает и внутренние, и внешние вызовы, перед которыми оказался немецкий народ. Шольц остерегается резких заявлений, оставляет себе "лазейки" для маневров для кризисных времен. Правящая коалиция пока держится, но с учетом острого кризиса, никто не может гарантировать, что правительство Шольца останется стабильным в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
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