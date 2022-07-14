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Социум 14.07.2022 18:01

Пользователи Twitter по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети - Downdetector

Проблемы в работе социальной сети Twitter фиксируются по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector.

Перебои в работе соцсети начались после 15:00 мск.

В основном жалобы поступают из США. Пользователи сообщают, что не могут войти в аккаунт и не видят твиты.

Также сообщения о сбоях в работе соцсети приходят, в частности, из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Австралии, Пакистана, Южной Африки.

Более половины жалоб касаются работы приложения. Также пользователи сообщают о проблемах в работе сайта и с соединением с сервером.

При этом на официальном портале соцсети Twitter Status говорится, что на 14 июля проблем в работе Twitter не зарегистрировано.

Предыдущий сбой у Twitter, затронувший тысячи пользователей, наблюдался в феврале. Компания позже заявила, что исправила ошибку в программном обеспечении.

В России Twitter заблокирован по решению Роскомнадзора.

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Тэги: МИР, СОЦСЕТЬ, СБОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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