Макрон видит в санкциях против РФ средство остановить конфликт на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надо быть готовыми к затяжному украинскому конфликту, и он видит в санкциях против РФ наиболее правильный инструмент, чтобы его остановить.

"Франция всегда будет оказывать Украине, как мы это делали, военную, гуманитарную, экономическую и политическую помощь. Делать всё, чтобы остановить ... войну, применяя санкции", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France2 по случаю французского национального праздника, отмечаемого 14 июля.

"Мы хотим остановить эту войну, не ввязываясь в нее", - заявил президент Франции, отметив, что, выступая в поддержку Украины, Запад, тем не менее, не желает мировой войны.

По его словам, нельзя допустить географического расширения военных действий. Надо "остановить войну, не вступая в войну".

"И, значит, наиболее полезное действие, единственное, что следует делать, - это помочь Украине санкционировать российскую экономику", - пояснил Макрон значение санкций в отношении РФ.