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Регион 14.07.2022 19:03

США намерены сделать все, чтобы Иран не приобрел ядерного оружия - документ

США будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы Иран не получил ядерного оружия, говорится в опубликованной в четверг совместной декларации по стратегическому партнерству между США и Израилем.

"США подчеркивают, что не позволят Ирану приобрести ядерное оружие, и что они готовы использовать для этого всю мощь страны", - отмечается в документе.

Кроме того, США подтвердили приверженность совместной работе с партнерами для противостояния "дестабилизирующей активности Ирана".

Президент США Джо Байден в настоящее время находится с визитом в Израиле.

На совместной пресс-конференции с ним израильский премьер Яир Лапид со своей стороны заявил: "Единственное, что остановит Иран, это осознание того, что в случае, если они продолжат развивать ядерную программу, свободный мир применит силу. Единственный способ их остановить - это продемонстрировать им нашу реальную военную мощь".

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