Гражданин Турции подорвался на мине в Ходжавенде

Два человека пострадали в результате подрывов на минах в Ходжавендском и Джебраильском районах Азербайджана, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"14 июля около 14:00 гражданин Турции Яльпили Йылдырай 1987 года рождения подорвался на мине при выполнении строительных работ на экскаваторе на территории села Тагаверд Ходжавендского района", - отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что Йылдырай получил телесные повреждения различной степени тяжести.

"По факту прокуратурой Ходжавендского района ведется расследование", - говорится в информации.

Еще один подобный случай был зафиксирован в Джебраильском районе, сообщили в Генпрокуратуре.

"14 июля около 13:00 сотрудник "Az?rsun holdinq" Шамиль Мамедов 1996 года рождения, управляя грузовым автомобилем, подорвался на противотанковой мине на территории села Даг Тумас Джебраильского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мамедов получил тяжкие телесные повреждения.

"По факту Джебраильской районной прокуратурой проводится расследование", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Э.Шафиев