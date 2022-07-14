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Финансы 14.07.2022 17:46

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Курс единой европейской валюты упал ниже паритета относительно доллара США впервые за 20 лет.

Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок для сдерживания инфляции, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется днем в четверг на уровне $0,9957 против $1,0060 на закрытие прошлой сессии.

Евро, вероятно, продолжит снижение по отношению к доллару, прогнозирует Danske Bank. По оценке экспертов, курс единой европейской валюты через месяц будет составлять $0,99, через год - $0,95.

"Пара EUR/USD остается переоцененной (справедливая стоимость составляет $0,90), поскольку условия торговли постоянно поддерживают доллар выше евро", - отмечает аналитик Danske Bank Ларс Мерклин. По его словам, экономический спад в еврозоне давит на евро, а стагфляция представляет собой реальный риск.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов подскочил на 1,14%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, взлетел на 1,08%.

С начала текущего года иена подешевела на 21% к американской валюте, в то время как евро потерял 12%, британский фунт - 13%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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