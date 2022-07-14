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ТЭК 14.07.2022 18:47

Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана

В ходе переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в четверг в Ташкенте выражена заинтересованность узбекской стороны в импорте электроэнергии, газа и нефтепродуктов из соседней страны, сообщает в четверг пресс-служба узбекского лидера.

"Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана", - говорится в сообщении.

Мирзиеев отметил на встрече, что у двух стран есть возможности для двукратного увеличения объемов торговли в ближайшие годы. Подчеркнуто, что этому будут способствовать принятые решения о создании узбекско-туркменской зоны приграничной торговли и открытии торговых домов в столицах стран.

В свою очередь, туркменская сторона выразила заинтересованность в диверсификации и увеличении товарооборота, развитии промышленной кооперации.

"Среди конкретных отраслей, где наши страны имеют большой потенциал, мы выделяем агропромышленный комплекс, энергетику, химическую и нефтехимическую индустрию, машиностроение, текстиль и фармацевтику", - отметил Бердымухамедов.

Стороны выразили заинтересованность в формировании благоприятных условий для эффективного использования транзитного потенциала стран региона, в том числе путем взаимного предоставления льгот и скидок на транспортировку грузов. Планируется расширять кооперацию в автомобилестроении, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 июля находится с госвизитом в Узбекистане.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ИМПОРТ


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