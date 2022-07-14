В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 174 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794,092 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 91 случае заражения.
За сутки зарегистрировано 3 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 722 человека.
От COVID-19 вылечились 783,831 тыс. (+62 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 539 человек.
За сутки медики провели 2 911 тестов на коронавирус против 1 878 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 994,425 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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