В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 174 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794,092 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 91 случае заражения.

За сутки зарегистрировано 3 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 722 человека.

От COVID-19 вылечились 783,831 тыс. (+62 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 539 человек.

За сутки медики провели 2 911 тестов на коронавирус против 1 878 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 994,425 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде