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Дальнее зарубежье 14.07.2022 19:16

В Еврокомиссии пришли к выводу, что события на Украине оказывают негативное, но не одинаковое влияние на экономику разных стран ЕС

Военные действия России на Украине оказывает негативное, но не одинаковое влияние на экономику разных стран Евросоюза, отметил комиссар ЕС Паоло Джентилони, представляя в четверг летний экономический прогноз Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, наиболее сильно негативное влияние на экономику почувствуют государства Центральной и Восточной Европы.

В Германии в 2022 году ожидается рост реального ВВП на 1,4% и в 2023 году - на 1,3%. Это намного ниже, чем прогнозировалось весной. Инфляция в стране снижает покупательную способность домохозяйств, в то время как перебои в цепочках поставок и постоянно растущие издержки тормозят производство.

Во Франции годовой реальный ВВП вырастет на 2,4% в 2022 году и на 1,4% в 2023 году. По сравнению с весенним прогнозом, оба показателя пересмотрены в сторону понижения. После неожиданно упавшего в первом квартале до отрицательного рост должен вернуться к положительным значениям, но останется умеренным на фоне сдержанного внутреннего спроса.

В Италии экономический рост, как ожидается, достигнет 2,9% в 2022 году и замедлится до 0,9% в 2023 г. Прогноз на 2022 год выше, благодаря существенному импульсу полученному в 2021 году и в первом квартале 2022. Инвестиции значительно увеличились в первом квартале, и их будет поддерживать реализация Плана восстановления и устойчивости. Перспективы на 2023 год ухудшились из-за снижения реальной покупательной способности домохозяйств, ухудшения деловых и потребительских настроений, перебоев в поставках и роста стоимости финансирования.

В Испании в 2022 году ожидается реальный рост ВВП на 4,0%, а в 2023 году - на 2,1%. К концу года и в 2023 году прогнозируется замедление экономической активности, поскольку ожидается, что домохозяйства будут корректировать свои решения о потреблении в связи с более высокими ценами и экономической неопределенностью.

В Польше ожидается, что реальный ВВП вырастет на 5,2% в 2022 году и на 1,5% в 2023 году. Прогнозы на этот год были пересмотрены в сторону повышения благодаря сильному росту в начале года. Особенно сильным был инвестиционный рост. Ожидается замедление экономического роста в течение оставшихся месяцев 2022 года и в 2023 году. Прогноз роста в будущем году был пересмотрен в сторону понижения с учетом влияния военных действий на Украине, ужесточения денежно-кредитной политики, ухудшения экономических настроений и менее определенной внешней среды.

Прогнозы инфляции на следующие два года также сильно различаются между государствами-членами ЕС.

Ожидается, что в 2022 году инфляция составит от 5,6% на Мальте до 17% в Эстонии и Литве. При этом ассортимент товаров значительно сузится. Инфляция в Центральной и Восточной Европе, согласно прогнозу, заметно выше, чем в остальной части ЕС.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, СЛОЖНОСТИ, УКРАИНА


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