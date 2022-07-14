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ТЭК 14.07.2022 19:07

Нефть торгуется на минимумах с февраля, цена Brent опускалась ниже $95 за баррель

Цены на нефть падают в четверг, достигли минимумов с начала российской военной операции на территории Украины.

Цена Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $95 за баррель. В марте она поднималась выше $139 за баррель из-за опасений, что санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине приведут к резкому падению предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 составляет $96,27 за баррель, что на $3,3 (3,31%) ниже цены на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $4,16 (4,32%), до $92,14 за баррель.

Цены на нефть устойчиво опускаются с начала июня на фоне ожиданий, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к рецессии в экономике США и, соответственно, падению спроса на нефть.

Опубликованные в среду статданные, показавшие очередное повышение инфляции в США, говорят в пользу дальнейшего ускорения подъема ставки Федрезервом. Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75%, сообщает Market Watch.

Негативным фактором для сырьевых рынков, включая нефтяной, является также укрепление доллара США. Курс евро в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблема недостатка предложения на нефтяном рынке сохраняется, а снижение цен вызвано низкой ликвидностью торгов и техническими факторами.

"Нефтяной рынок находится в свободном падении, поскольку сигналы ослабления спроса и экономические факторы риска полностью компенсируют опасения, связанные с физическим дефицитом предложения, - говорит трейдер CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин. - Баланс рисков на ближайшие недели склоняется в сторону снижения рынка, и даже самые убежденные "быки" будут занимать выжидательную позицию".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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