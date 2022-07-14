В Германии социал-демократы обсуждают возможность исключения Шредера из партии

Члены Социально-демократической партии ФРГ в четверг официально начали обсуждения возможности исключения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии, сообщают европейские СМИ.
Региональное подразделение партии в Ганновере, где живет Шредер, приступило к рассмотрению 17 заявок от членов партии, которые требуют его исключения.
При этом, как отмечают европейские СМИ, решение арбитражной комиссии партии по вопросу членства Шредера в партии будет, вероятно, принято только через несколько недель.
Сам Шредер на слушания не явился, адвоката, который имел право представлять интересы бывшего канцлера, также не было.
Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что вероятность исключения экс-канцлера из партии невысока, поскольку в Германии это очень сложная и продолжительная процедура, которая чаще всего не приводит к результату.
Шредера в Германии критикуют за недостаточно жесткую, по мнению ряда местных политиков, позицию по отношению к России. 19 мая издание Spiegel сообщило, что Шредер остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге, и без сотрудников. Такое решение принял комитет бундестага по бюджету, а до этого соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.
Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 года по 2005 год.
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