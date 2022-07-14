Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки направил в парламент email об отставке

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена получил по электронной почте письмо от президента Готабаи Раджапаксы, в котором тот заявил о своей отставке, сообщает в четверг издание The Times of India.

Сейчас Раджапакса находится на Мальдивах. Его решение уйти в отставку подтвердил бывший президент Мальдив Мохамед Нашид у себя в твиттере.

"Президент Готабая Раджапакса ушел в отставку. Я надеюсь, Шри-Ланка сможет развиваться дальше", - написал Нашид.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя, по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.

После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.