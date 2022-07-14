Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки направил в парламент email об отставке

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена получил по электронной почте письмо от президента Готабаи Раджапаксы, в котором тот заявил о своей отставке, сообщает в четверг издание The Times of India.
Сейчас Раджапакса находится на Мальдивах. Его решение уйти в отставку подтвердил бывший президент Мальдив Мохамед Нашид у себя в твиттере.
"Президент Готабая Раджапакса ушел в отставку. Я надеюсь, Шри-Ланка сможет развиваться дальше", - написал Нашид.
Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя, по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.
После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.
В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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