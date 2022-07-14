Индия отправит в Афганистан последнюю партию пшеницы в рамках соглашения с ООН

Правительство Индии и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН подписали меморандум о взаимопонимании в отношении последнего транша пожертвований пшеницы народу Афганистана, сообщается на сайте ВПП ООН в четверг.

"Меморандум о взаимопонимании знаменует собой пятый и последний транш из (общей партии - ИФ) 50 000 тонн пшеницы, который правительство Индии выделило в качестве гуманитарной продовольственной помощи Афганистану в 2020 году. Индия выполнила свое обязательство, поддерживая исторически сложившиеся отношения между народами двух стран и насущные нужды на местах", - говорится в сообщении на сайте Всемирной продовольственной программы ООН.

Отмечается, что речь идет о поставке 10 тыс. тонн пшеницы в Афганистан, где почти 19 млн человек - половина населения - сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, которую также усугубило июньское землетрясение, поразившее восточную часть страны.

В сообщении также говорится, что с начала 2022 года ВПП ООН оказала помощь более 18 млн человек в Афганистане, которая включает 410 тыс. тонн продовольствия, а также денежные средства и продуктовые ваучеры на общую сумму $115,8 млн.

"До суровой афганской зимы осталось всего несколько месяцев, и ВПП работает не покладая рук, чтобы заблаговременно доставить продовольствие в стратегически важные места до того, как дороги будут отрезаны снегом, а вместе с ними и уязвимые сообщества, которые полагаются на гуманитарную помощь, чтобы выжить", - говорится в сообщении.