Президент Ирана предупредил США и Израиль о жестком ответе на любые действия против Тегерана

Иран жестко отреагирует на любые действия со стороны США и Израиля, если они будут направлены против Тегерана, заявил иранский президент Эбрахим Раиси.
"Любое ошибочное действие американцев и их союзников в регионе и мире будет встречено нашим жестким ответом, который вызовет у них сожаление", - приводит агентство Associated Press слова президента.
По словам Раиси, США и "их региональные союзники" несут ответственность за нестабильность в регионе. Он отметил, что Израиль "никогда не сможет иметь нормальные отношения (со странами - ИФ) в регионе".
Президент США Джо Байден в настоящее время находится с визитом в Израиле. На совместной пресс-конференции с ним израильский премьер Яир Лапид заявил: "Единственное, что остановит Иран, это осознание того, что в случае, если они продолжат развивать ядерную программу, свободный мир применит силу. Единственный способ их остановить - это продемонстрировать им нашу реальную военную мощь".
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