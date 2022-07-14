Премьер Италии Драги объявил о решении уйти в отставку

Председатель Совета министров Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку, сообщают в четверг итальянские СМИ.

"Хочу сообщить вам, что сегодня вечером я подам прошение об отставке президенту Италии", - цитируют СМИ заявление Драги, сделанное на заседании правительства.

Драги пояснил, что принял такое решение с учетом проблем в правящей коалиции.

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет" - добавил он.

Драги отметил, что "в последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась. В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными".