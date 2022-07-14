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Дальнее зарубежье 14.07.2022 21:03

Премьер Италии Драги объявил о решении уйти в отставку

Председатель Совета министров Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку, сообщают в четверг итальянские СМИ.

"Хочу сообщить вам, что сегодня вечером я подам прошение об отставке президенту Италии", - цитируют СМИ заявление Драги, сделанное на заседании правительства.

Драги пояснил, что принял такое решение с учетом проблем в правящей коалиции.

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет" - добавил он.

Драги отметил, что "в последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась. В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, РЕШЕНИЕ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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