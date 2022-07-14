Итальянские правые партии призывают провести досрочные выборы, левые - за продолжение работы Драги премьером

Руководители итальянских правых партий выступили в четверг вечером за проведение в стране досрочных выборов в связи с решением премьера Италии Марио Драги уйти в отставку.

"Не нужно бояться предоставить итальянским избирателям решить этот вопрос", - заявил лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини. При этом он отметил, что его партия до конца поддерживала правительство Драги. Вину за нынешний политический кризис Сальвини возлагает на популистскую партию "Движение пять звезд", вступившую в конфликт с премьером.

Такого же мнения придерживается лидер другой правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. "Должно быть ясно, что работа этого правительства завершена. Теперь нужны выборы. Я готова руководить страной", - заявила она.

Менее популярные в настоящее время в Италии левые партии, напротив, выступают за то, чтобы Драги, несмотря ни на что, продолжил руководить правительством.

"Нам нужно работать, чтобы в ближайшую среду в парламенте воссоздать правящее большинство: тогда Драги сможет продолжить работу. В противном случае страну ждет тяжелый кризис", - заявили в Демократической партии.

Лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци заявил: "Мы работаем над тем, чтобы Драги сформировал второе правительство".

Драги ранее в четверг объявил о решении подать в отставку.

"Хочу сообщить вам, что сегодня вечером я подам прошение об отставке президенту Италии", - цитируют итальянские СМИ заявление Драги, сделанное на заседании правительства.

Драги пояснил, что принял такое решение с учетом проблем в правящей коалиции.

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет", - добавил он.

Драги отметил, что "в последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась". "В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными", отметил он.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как ранее в четверг входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" есть поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все ключевые партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечают, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Лидер "Движения пять звезд", экс-премьер Джузеппе Конте, напрямую не заявлял о выходе из коалиции, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.

Драги родился в 1947 году в Риме. Окончил университет "Сапиенца", Массачусетский технологический университет, где изучал экономику.

Затем преподавал в университете, работал советником в министерстве финансов, вошел в состав исполнительных директоров Всемирного банка как представитель Италии. В разное время входил в советы директоров крупных банков и корпораций.

В 2005 году он стал председателем Банка Италии, в 2011 году его назначили председателем Европейского центрального банка. В 2021 году Драги возглавил правительство Италии.