Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги, сообщают римские СМИ. Теперь, согласно решению главы государства, парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. СМИ отмечают, что такое голосование может пройти в ближайшую среду.

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