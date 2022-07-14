Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.07.2022 22:02

Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги, сообщают римские СМИ.

Теперь, согласно решению главы государства, парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов.

СМИ отмечают, что такое голосование может пройти в ближайшую среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Баку намерен расширять стратегическое партнерство с Римом - Алиев Маттарелла пригласил Алиева посетить Италию в сентябре Алиев и Драги обсудили двухстороннее сотрудничество и Украину Баку заинтересован в определении новых сфер сотрудничества с Римом для увеличения товарооборота - президент Азербайджана Президент Азербайджана: Если какая-та страна хочет признать Нагорный Карабах, то она может выделить свою территорию для создания второго армянского государства Азербайджан рассчитывает на участие итальянских компаний в проектах на освобожденных территориях - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az