Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Украине призвало граждан этой страны не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство также призвало "избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".