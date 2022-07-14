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Дальнее зарубежье 14.07.2022 22:09

Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Украине призвало граждан этой страны не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство также призвало "избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".

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Тэги: США, УКРАИНА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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