Спецпредставитель ЕС прибыл в Баку

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в пятницу с визитом в Азербайджан.

"Прекрасное утро в Баку. Ожидаю важных встреч", - написал Клаар в своем аккаунте в Twitter.