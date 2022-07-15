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ТЭК 15.07.2022 09:37

Нефть дорожает после снижения до минимумов за 3 месяца, Brent - $99,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу.

Аналитики TD Securities полагают, что это может быть технической корректировкой после того, как днем ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по бакинскому времени подорожали на $0,85 (на 0,9%) - до $99,95 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,47 (на 0,5%) и составила на закрытие $99,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,48 (на 0,5%) - до $96,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,52 (на 0,5%), завершив день на отметке $95,78 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.

"Опасения относительно неустойчивого спроса начинают преобладать над опасениями по поводу поставок, и это оказывает давление на рынки фьючерсов на энергоносители на этой неделе", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Фьючерсы на нефть "дешевеют, поскольку приходит осознание того, что США, вероятно, уже находятся в рецессии", заявил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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