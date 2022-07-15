Спикер парламента Шри-Ланки официально подтвердил отставку президента

Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки 14 июля 2022 года, сообщают СМИ Шри-Ланки со ссылкой на спикера парламента Махинда Япа Абеивардена.
После подтверждения подлинности письма об отставке, полученного от президента, и завершения всех юридических вопросов спикер сделал в пятницу официальное заявление об уходе Раджапаксы с президентского поста.
Согласно заявлению, Раджапакса, ушел с поста президента 14 июля после того, как подал заявление об отставке после приземления в Сингапуре.
В соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки глава государства может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им соответствующее заявление.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Шри-Ланки получил по электронной почте письмо от президента Готабаи Раджапаксы, в котором тот заявил о своей отставке.
Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и отправился на Мальдивы, откуда перебрался в Сингапур.
После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 22 июля.
В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Их участники ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования отставки и президента, и премьер-министра.
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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