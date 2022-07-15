Глава МИД Азербайджана принял посла Швеции в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Швеции в Баку Кристиана Камила по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в пятницу МИД АР. "В ходе встречи Байрамов подчеркнул важность дальнейшего расширения политического диалога между Азербайджаном и Швецией", - отмечается в информации. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе, налаживание мира, а также восстановительные работы на освобожденных территориях.

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