Глава МИД Азербайджана принял посла Швеции в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Швеции в Баку Кристиана Камила по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в пятницу МИД АР.
"В ходе встречи Байрамов подчеркнул важность дальнейшего расширения политического диалога между Азербайджаном и Швецией", - отмечается в информации.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе, налаживание мира, а также восстановительные работы на освобожденных территориях.
Foxconn инвестировала $800 млн в проблемного китайского чипмейкера Tsinghua Unigroup
Минфин США временно разрешил операции с бывшим дочерним предприятием «Газпрома» в ФРГ
Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19
Пользователи Twitter по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети - Downdetector
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Агаджанов: У Еревана есть только один выход - не затягивать переговоры с Баку
Два человека погибли во Франции от праздничного фейерверка по случаю национального праздника
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора, химической и обрабатывающей промышленности РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ