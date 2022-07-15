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Дальнее зарубежье 15.07.2022 10:01

Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год

Палата представителей США в четверг приняла оборонный бюджет в почти $840 млрд на 2023 финансовый год, сообщает The Hill.

Нижняя палата Конгресса приняла бюджет на сумму $839 млрд 329 голосами "за" и 101 "против".

"Против" проголосовали 39 демократов и 62 республиканца.

Отмечается, что нынешний оборонный бюджет, поддержанный палатой представителей, на $37 млрд превышает запрос президента США Джо Байдена.

Отдельная версия оборонного бюджета должна быть рассмотрена в сенате, а затем обе палаты Конгресса должны прийти к согласованной версии, которая и будет отправлена на подпись президенту Джо Байдену.

Сенатор Джек Рид, председатель сенатского комитета по вооруженным силам, заявил Politico, что верхняя палата, скорее всего, начнет обсуждение своей версии законопроекта в сентябре.

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