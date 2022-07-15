Эр-Рияд объявил об открытии воздушного пространства Саудовской Аравии для всех гражданских самолетов

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что власти приняли решение открыть воздушное пространство страны для всех без исключения гражданских воздушных судов.
В заявлении ведомства в твиттере говорится, что оно "объявляет о решении открыть воздушное пространство королевства для всех авиаперевозчиков, которые отвечают требованиям для пролетов".
Агентство Associated Press (АР), комментируя данное решение, отмечает, что оно было обнародовано "за несколько часов до того, как президент США Джо Байден станет первым лидером США, который совершит прямой перелет из Израиля в королевство".
Агентство квалифицирует этот шаг как сигнал к последующей нормализации отношений между двумя странами, прозвучавший именно во время ближневосточного турне Байдена.
"Это объявление является шагом на пути к постепенной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Он основывается на прочных, но неформальных связях, которые установились между бывшими врагами в последние годы из-за их общей обеспокоенности растущим влиянием Ирана в регионе", - подчеркивает АР.
Наблюдатели обратили внимание, что в графике американского президента на время пребывания в Саудовской Аравии помимо переговоров с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом предусмотрена встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Байден, будучи еще кандидатом в президенты, обещал наказать королевство за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. А в рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц.
Хашкаджи, работавший на американское издание The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.
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