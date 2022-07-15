Минфин США временно разрешил операции с бывшим дочерним предприятием «Газпрома» в ФРГ

Министерство финансов США на время разрешило проведение операций с немецкой компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

В опубликованных министерством в четверг пояснениях говорится, что до 16 декабря 2022 года разрешаются все транзакции, касающиеся SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее - GAZPROM Germania GmbH). 31 марта 2022 года группа "Газпром" прекратила участие в GAZPROM Germania GmbH; в настоящее время немецкая компания находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии, напомнило ведомство.

При этом Минфин отмечает, что существуют исключения из этого правила: запрещены транзакции, нарушающие санкции США против РФ, в частности операции, в которых участвуют фигуранты санкционных списков.