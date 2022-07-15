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Финансы 15.07.2022 11:01

Foxconn инвестировала $800 млн в проблемного китайского чипмейкера Tsinghua Unigroup

Тайваньская Foxconn Technology Group инвестировала около $800 млн в китайского производителя чипов Tsinghua Unigroup, некогда являвшегося лидером полупроводниковой отрасли КНР.

В сообщении, направленном Foxconn в четверг Тайваньской фондовой бирже, говорится, что она инвестировала 5,4 млрд юаней ($798 млн) в Tsinghua Unigroup через свое шанхайское подразделение Foxconn Industrial Internet Co.

Tsinghua Unigroup, построившая свой бизнес за счет приобретения других компаний, накопила долг в размере $30 млрд, который в конечном итоге не смогла обслуживать, и была вынуждена пойти на его реструктуризацию.

На этой неделе она заявила, что на данный момент принадлежит китайской компании Zhiguangxin Holding Co. Ltd., сформированной консорциумом инвесткомпаний, отмечает The Wall Street Journal.

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