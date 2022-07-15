Foxconn инвестировала $800 млн в проблемного китайского чипмейкера Tsinghua Unigroup

Тайваньская Foxconn Technology Group инвестировала около $800 млн в китайского производителя чипов Tsinghua Unigroup, некогда являвшегося лидером полупроводниковой отрасли КНР.
В сообщении, направленном Foxconn в четверг Тайваньской фондовой бирже, говорится, что она инвестировала 5,4 млрд юаней ($798 млн) в Tsinghua Unigroup через свое шанхайское подразделение Foxconn Industrial Internet Co.
Tsinghua Unigroup, построившая свой бизнес за счет приобретения других компаний, накопила долг в размере $30 млрд, который в конечном итоге не смогла обслуживать, и была вынуждена пойти на его реструктуризацию.
На этой неделе она заявила, что на данный момент принадлежит китайской компании Zhiguangxin Holding Co. Ltd., сформированной консорциумом инвесткомпаний, отмечает The Wall Street Journal.
Глава МИД Азербайджана принял посла Туркменистана в связи с завершением дипмиссии в Баку
Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу
Глава МИД Азербайджана принял посла Швеции в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19
Пользователи Twitter по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети - Downdetector
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Агаджанов: У Еревана есть только один выход - не затягивать переговоры с Баку
Два человека погибли во Франции от праздничного фейерверка по случаю национального праздника
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора, химической и обрабатывающей промышленности РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ