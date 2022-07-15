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ТЭК 15.07.2022 10:07

Казахстан вновь ввел на 180 дней госрегулирование цен на дизтопливо и бензин, кроме Аи-95

Казахстан с 14 июля вновь ввел на 180 дней государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо, исключив бензин марки Аи-95, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

В ведомстве пояснили, что при производстве бензина Аи-95 и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, а цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

По данным министерства, цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 в Кустанайской и Северо-Казахстанской областях составят 187 тенге за литр из-за затрат на логистику, а в остальных регионах страны сохранятся на прежнем уровне - 182 тенге за 1 литр.

Цены на дизельное топливо останутся на уровне 230 тенге и 260 тенге за литр в зависимости от региона. В частности, в Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте цена составляет 230 тенге за литр.

Как сообщалось ранее, в январе 2022 года правительство Казахстана ввело госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ на 180 дней по поручению президента для стабилизации социально-экономической ситуации в стране после беспорядков.

На прошлой неделе Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана продлило действие предельных розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) до 1 января 2023 года. Стоимость газа по стране останется в диапазоне от 50 до 75 тенге за литр в зависимости от региона. В Нур-Султане цена составляет 70 тенге за литр, в Алма-Ате - 65 тенге.

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