Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 560 млн 360 тыс. 782, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 365 тыс. 557 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 89 млн 294 тыс. 240 и 1 млн 23 тыс. 256.
Индия - 43 млн 710 тыс. 27 и 525 тыс. 604.
Бразилия - 33 млн 142 тыс. 158 и 674 тыс. 779.
Франция - 32 млн 881 тыс. 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).
Германия - 29 млн 569 тыс. 943 и 142 тыс. 399.
Великобритания - 23 млн 280 тыс. 957 и 191 ты. 262 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 818,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 130, Франции - 2 тыс. 295, Германии - 1 тыс. 689, Великобритании - 2 тыс. 647. Данные по США не приводятся.
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