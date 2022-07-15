Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства. Б.Рустамбеков

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