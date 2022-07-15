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ТЭК 15.07.2022 10:26

Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 133%

Добыча нефти в Азербайджане в июне 2022 года составила 523,5 тыс. б/с против показателя мая на уровне 571,3 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В июне 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 632,4 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 523,5 тыс. баррелей, конденсат - 108,9 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

В июне квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 696 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в июне сделку ОПЕК+ выполнил на 133%.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ на 28-ом заседании 5 мая 2022 года проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с этим решением, квота Азербайджана в июне по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличилась на 7 тыс. б/с - до 696 тыс. б/с. В этой связи, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в июне 2022 года от показателя октября 2018 года составил 22 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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