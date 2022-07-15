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Дальнее зарубежье 15.07.2022 11:01

Два человека погибли во Франции от праздничного фейерверка по случаю национального праздника

Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли во Франции в четверг вечером в результате инцидента с фейерверком по случаю национального праздника 14 июля.

Еще один зритель получил травмы, сообщают в пятницу французские СМИ.

Трагическое происшествие случилось на западе Франции в коммуне Шоле (департамент Мен и Луара). Начато расследование инцидента по делу о неумышленном убийстве.

Брат и сестра присутствовали на празднестве, находясь в 50 метрах от пиротехнической инфраструктуры вместе с другими членами семьи.

Прокуратура расценивает случившееся как "инцидент с выстрелом", отмечая, что еще слишком рано давать оценку всем обстоятельствам этой трагедии.

На коротком видео, снятом очевидцем, виден взрыв в толпе, стоявшей за ограждением, затем слышны крики разбегающихся во все стороны людей.

По данным муниципалитета Шоле, пиротехник, отвечавший за фейерверк, уже много лет работает с местными властями, и торжества 14 июля всегда обходились без опасных происшествий.

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