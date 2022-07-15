Глава МИД Азербайджана принял посла Туркменистана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял посла Туркменистана в Баку Мекана Ишангулиева по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в пятницу МИД АР.

"В ходе встречи Ишангулиев заявил, что Баку и Ашхабад имеют потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, торговой и транспортно-транзитной сферах", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, налаживание мира в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев