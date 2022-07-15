Transavia France отменяет из-за забастовки 30% рейсов в пятницу и субботу, 25% в воскресенье

Бюджетный авиаперевозчик Transavia France, входящий во франко-голландскую группу Air France-KLM, продолжает отменять рейсы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится до конца текущей недели.

В пятницу и субботу авиакомпания откажется от 30% запланированных перелетов, в воскресенье - от 25%, сообщает MarketWatch.

В среду по этой же причине Transavia отменила около 15% рейсов, в четверг - 25%.

Котировки акций Air France-KLM растут на 1,1% в ходе торгов в пятницу.