Transavia France отменяет из-за забастовки 30% рейсов в пятницу и субботу, 25% в воскресенье

Бюджетный авиаперевозчик Transavia France, входящий во франко-голландскую группу Air France-KLM, продолжает отменять рейсы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится до конца текущей недели.
В пятницу и субботу авиакомпания откажется от 30% запланированных перелетов, в воскресенье - от 25%, сообщает MarketWatch.
В среду по этой же причине Transavia отменила около 15% рейсов, в четверг - 25%.
Котировки акций Air France-KLM растут на 1,1% в ходе торгов в пятницу.
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