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Дальнее зарубежье 15.07.2022 15:02

Новое правительство Эстонии сосредоточится на вопросах безопасности, переходе на эстоноязычное образование

Новое правительство Эстонии обещает сосредоточиться на повышении безопасности, в том числе экономической, переходе на эстоноязычное образование, следует из подписанного в пятницу коалиционного договора партий Реформ, "Отечество" и Социал-демократической партии.

Как отмечается в документе, из-за действий России основой внешней политики Эстонии является убежденность в том, что страна "должна быть полностью защищена". "Поэтому мы считаем наиболее важной активную внешнюю политику и политику безопасности", - подчеркивается в договоре.

"Решение сегодняшних кризисов заключается, прежде всего, в сотрудничестве между союзниками и быстром международном реагировании", - считают члены коалиции.

Формирующие правительство три политические партии заявляют, что к 1 ноября 2022 года будет принят Закон о переходе на эстоноязычное образование в детском саду и основной школе, а сам переход начнется в 2024 году. Переход на эстоноязычное образование завершится в 2030 году.

Будущее правительство аннулирует разрешения на ношение оружие для проживающих в Эстонии граждан Российской Федерации и Беларуси, а их дальнейшая выдача будет прекращена.

"Эстония поддерживает продолжающуюся экономическую изоляцию Российской Федерации на уровне ЕС, включая полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом", - говорится в коалиционном договоре.

Будет продолжено ускоренное строительство границы Эстонии с Россией.

В договоре выражается поддержка Украине "на всех международных уровнях, включая усилия Украины в НАТО и ЕС".

Будет создана программа поддержки возвращения украинских военных беженцев домой, им гарантируется возможность поддерживать связь со своим языковым и культурным пространством и поддержка восстановления разрушенных регионов Украины.

Партии обещают особое внимание уделять жизнеспособности и доступности эстонской культуры, ответственному государственному финансированию, инновационной и экологически устойчивой бизнес-среде, повышению устойчивости Эстонии к кризисам, а также доступности социальных и медицинских услуг.

Как ожидается, на проходящей в Таллине внеочередной сессии парламента депутаты одобрят коалиционный договор и предоставят кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочия на формирование нового правительства.

В понедельник члены нового правительства будут приведены к присяге, после чего правительство будет считаться приступившим к деятельности.

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