Глава Туркменистана приглашен на саммит ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова принять участие в качестве почетного гостя в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском городе Самарканд.
Это зафиксировано в Совместном заявлении президентов Туркменистана и Узбекистана, подписанном лидерами двух государств по итогам переговоров на высшем уровне в четверг в Ташкенте. Документ опубликован в сегодняшнем номере правительственной газеты "Нейтральный Туркменистан".
Туркменский лидер выразил признательность узбекскому коллеге за приглашение, отмечается в совместном заявлении.
Совет глав государств ШОС состоится в Узбекистане в сентябре 2022 года.
ШОС была создана в 2001 году, в нее входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Штаб-квартира ШОС находится в Пекине. Целями ШОС являются укрепление взаимного доверия и добрососедской дружбы, развитие сотрудничества в различных областях, обеспечение и укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе.
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