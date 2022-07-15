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Внутренняя политика 15.07.2022 15:04

Алиев назначил Аббасова начальником Госагентства по охране стратегических объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ильгара Аббасова начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Другим распоряжением, глава государства, присвоил Аббасову звание генерал- майора.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ, ГОСАГЕНТСТВО


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