Алиев назначил Аббасова начальником Госагентства по охране стратегических объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ильгара Аббасова начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов. Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства. Другим распоряжением, глава государства, присвоил Аббасову звание генерал- майора. Б.Рустамбеков

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