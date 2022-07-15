Президент Алиев назначил Мусаева руководителем Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Ильгара Мусаева от должности заместителя главы Службы государственной безопасности страны (СГБ). Другим распоряжением Мусаев назначен главой Государственной службы специальной связи и информационной безопасности. Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства. Х.Насирзаде

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