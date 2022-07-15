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Внутренняя политика 15.07.2022 15:05

Президент Алиев назначил Мусаева руководителем Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Ильгара Мусаева от должности заместителя главы Службы государственной безопасности страны (СГБ).

Другим распоряжением Мусаев назначен главой Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОССЛУЖБА, НАЗНАЧЕНИЕ


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