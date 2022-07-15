Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем около $110 за баррель - SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2022 года составила $109,95 за баррель, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Службе по связям с общественностью и коммуникациям компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в январе-июне 2022 года составила $109,95 баррель. Это на 68% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - заявили в компании.

Как сообщалось, по итогам I-го квартала 2022 года средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составляла $102,68 за баррель.

В принятых Милли Меджлисом (парламентом) поправках в госбюджет Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть для расчета доходов государства от экспорта заложена в $70 за баррель, для расчета ВВП - $85 за баррель.

Как сообщалось, средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6 за баррель ($43,7 за баррель в 2020 г).

Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель - была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова